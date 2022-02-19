23:04 (мск), источник: РБК
Премьер Польши предложил подумать об отключении «Северного потока-1»
По словам политика, Россия продолжает использовать газ в качестве оружия.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил задуматься об отключении газопровода «Северный поток — 1». Об этом политик заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию вел телеканал TVP.Info.
«[Президент России Владимир] Путин использует газ в качестве оружия. Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска “Северного потока — 2”, а также за то, чтобы подумать об отключении “Северного потока — 1”», — заявил он.
«Украинская газотранспортная система может транспортировать 130 млрд куб. м газа. Два “Северных потока” — около 100 млрд куб. м. Они могут быть легко заменены», — считает политик.
В то же время глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции, заявила, что ЕС не грозят проблемы с газом этой зимой, даже если поставки из России полностью прекратятся. «Даже в случае полной остановки поставок газа из России мы в безопасности этой зимой», — заявила она.
При этом она уточнила, что газ занимает около 24% в энергетическом балансе Евросоюза. По ее словам, ЕС импортирует 90% потребляемого голубого топлива, порядка 40% из которых приходится на Россию.
«Северный поток» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Мощность двух его ниток составляет 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1 224 км. Первую нитку ввели в эксплуатацию в ноябре 2011 года, вторую — в октябре 2012 года.
В сентябре прошлого года «Газпром» объявил о завершении строительства дублирующего газопровода — «Северный поток-2». Процесс строительства затягивался из-за санкций со стороны США, однако в июле прошлого года бывший канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден договорились, что США не будут вводить санкции против компании — оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее руководства. В то же время Германия обещала добиваться продления соглашения на транзит российского газа через Украину после 2024 года. В настоящее время продолжается сертификация газопровода.
Ранее издание Financial Times сообщило, что страны Евросоюза и Великобритания разрабатывают пакет санкций против новых газовых проектов России на случай вторжения на Украину. По данным издания, ограничительные меры направлены на сокращение финансирования и поставок технологий для новых российских проектов в газовой сфере. Глава МИД Германии Анналена Бербок также говорила, что у Евросоюза есть «широкий спектр ответов» на российское вторжение, включая ответы по «Северному потоку-2».
Российские власти неоднократно отрицали планы по военному вторжению на Украину. В то же время вице-премьер Александр Новак говорил в интервью РБК, что сорвать реализацию «Северного потока-2» невозможно. По его словам, газопровод «построен в соответствии со всеми требованиями законодательства», а сам проект является исключительно экономическим, а не политическим.