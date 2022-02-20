Боррель призвал Россию повлиять на ДНР и ЛНР для деэскалации

«Инсценированные инциденты могут быть использованы как предлог для возможной военной эскалации. Россия должна использовать свое влияние на самопровозглашенные республики, чтобы они проявляли сдержанность и обеспечивали деэскалацию», — написал господин Боррель в Twitter.
Глава европейской дипломатии выразил «твердую поддержку» специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и подтвердил приверженность Евросоюза к суверенитету и территориальной целостности Украины «в пределах международно признанных границ».
Он призвал Россию снизить напряженность в регионе, отвести войска и соблюдать международные обязательства.
ОБСЕ зафиксировала за 18 февраля больше 1,5 тыс. нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Число нарушений выросло до уровня, который фиксировался перед усилением режима прекращения огня. На фоне эскалации ДНР и ЛНР объявили эвакуацию населения в Россию.