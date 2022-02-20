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06:12 (мск), источник: ТАСС

ЕС осудил обстрелы на Донбассе, но назвал «сдержанной» реакцию Киева «на провокации»

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. ЕС осудил массированные обстрелы гражданских объектов на востоке Украины, сочтя их нарушением минских соглашений и международных гуманитарных норм, но при этом назвал «сдержанной» реакцию Киева на некие «провокации». Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Источник: AP 2022

В документе не упоминается, что мощные обстрелы уже привели к началу массовой эвакуации в Россию жителей Донбасса. Однако в нем подчеркивается, что Брюссель не верит в предупреждения лидеров ЛНР и ДНР о подготовке украинского наступления.

«ЕС осуждает использование тяжелых вооружений для обстрела гражданских объектов, что является прямым нарушением минских соглашений и международных гуманитарных норм. Мы приветствуем занятую Украиной позицию сдержанности перед лицом продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации», — говорится в заявлении Борреля, без уточнений, что именно подразумевается под «провокациями».

«Евросоюз чрезвычайно озабочен, что инсценированные события могут послужить предлогом для военной эскалации», — говорится в заявлении. В связи с этим Боррель призвал предоставить полный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Донбасса, «без ограничения в перемещениях и действиях».

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ЕС не верит

«ЕС не видит никаких оснований, [исходя из] приходящей [информации] из неподконтрольных [киевскому] правительству регионов Донецка и Луганска, для утверждения о возможном украинском наступлении», — говорится в заявлении.

В нем содержится призыв к России «начать содержательный диалог и обеспечить деэскалацию». Боррель в очередной раз повторил, что любые военные действия России против Украины, повлекут за собой «решительный ответ ЕС», включая «запретительные меры, скоординированные с партнерами».

Ситуация в Донбассе

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.

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