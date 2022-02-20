ЕС осудил обстрелы на Донбассе, но назвал «сдержанной» реакцию Киева «на провокации»

В документе не упоминается, что мощные обстрелы уже привели к началу массовой эвакуации в Россию жителей Донбасса. Однако в нем подчеркивается, что Брюссель не верит в предупреждения лидеров ЛНР и ДНР о подготовке украинского наступления.
«ЕС осуждает использование тяжелых вооружений для обстрела гражданских объектов, что является прямым нарушением минских соглашений и международных гуманитарных норм. Мы приветствуем занятую Украиной позицию сдержанности перед лицом продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации», — говорится в заявлении Борреля, без уточнений, что именно подразумевается под «провокациями».
«Евросоюз чрезвычайно озабочен, что инсценированные события могут послужить предлогом для военной эскалации», — говорится в заявлении. В связи с этим Боррель призвал предоставить полный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Донбасса, «без ограничения в перемещениях и действиях».
«ЕС не видит никаких оснований, [исходя из] приходящей [информации] из неподконтрольных [киевскому] правительству регионов Донецка и Луганска, для утверждения о возможном украинском наступлении», — говорится в заявлении.
В нем содержится призыв к России «начать содержательный диалог и обеспечить деэскалацию». Боррель в очередной раз повторил, что любые военные действия России против Украины, повлекут за собой «решительный ответ ЕС», включая «запретительные меры, скоординированные с партнерами».
Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.
В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.