Зеленский обещал Макрону не отвечать на «провокации» в Донбассе

«Он (Зеленский. — “Ъ”) заявил о своем намерении не отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе», — сказал представитель Елисейского дворца (цитата по ТАСС).
Как отмечает администрация Макрона, президент Франции «прилагает последние усилия, чтобы не допустить крупного конфликта на Украине». «Он готов к новым шагам ради стабильности и мира и не исключает новых миссий», — добавил представитель Елисейского дворца.
Он отметил высокую опасность «вступления в новую спираль насилия».
Зеленский сообщил, что провел «срочный разговор» с Макроном. «Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования», — написал украинский президент в Twitter.
Сегодня, 20 февраля, Макрон намерен провести переговоры с Владимиром Путиным. Президенты России и Франции за последние недели провели несколько телефонных переговоров, а 7 февраля Макрон посетил Москву.