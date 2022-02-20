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01:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский обещал Макрону не отвечать на «провокации» в Донбассе

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры. Как сообщает Елисейский дворец, украинский президент заверил, что не намерен отвечать на провокации в Донбассе.

Источник: AP 2022

«Он (Зеленский. — “Ъ”) заявил о своем намерении не отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе», — сказал представитель Елисейского дворца (цитата по ТАСС).

Как отмечает администрация Макрона, президент Франции «прилагает последние усилия, чтобы не допустить крупного конфликта на Украине». «Он готов к новым шагам ради стабильности и мира и не исключает новых миссий», — добавил представитель Елисейского дворца.

Он отметил высокую опасность «вступления в новую спираль насилия».

Зеленский сообщил, что провел «срочный разговор» с Макроном. «Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования», — написал украинский президент в Twitter.

Сегодня, 20 февраля, Макрон намерен провести переговоры с Владимиром Путиным. Президенты России и Франции за последние недели провели несколько телефонных переговоров, а 7 февраля Макрон посетил Москву.

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