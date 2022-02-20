Вучич рассказал о подготовке Сербии к «мировому коллапсу»

«Если произойдет что-либо между американцами и русскими на мировом уровне и европейцами и они скажут, что вводим все возможные санкции и закрываем все, что поступает из России, что мы в этом случае делаем с нефтью? С нефтью, со всеми нефтепродуктами: керосином, мазутом, дизелем и евродизелем, бензином, что делаем с газом?!» — заявил Вучич.
По его словам в предыдущий месяц власти Сербии закачали сколько могли топлива в подземное хранилище газа Банатски-Двор, и сейчас там находится около 110 миллионов кубических метров, но этого достаточно лишь на 15−20 дней, «если кто-то перекроет». Нефти в энергетических резервах вместе с военными и другими запасами Сербии хватит не более чем на месяц. Также закуплены необходимые запасы основных продуктов питания, в том числе соль, фасоль, горох, масло, мука, пшеница, кукуруза. Глава государства указал, что «граждане Сербии, что бы ни случилось в мире, не будут голодными».
«КНР, США, Россия, Украина, Индия — это пять самых больших производителей зерна — пшеницы и кукурузы. Можно подумать, что будет на рынке в ту же секунду, если что-то произойдет. Конечно, это оставит последствия, думаю, будет полный коллапс мира», — отметил Вучич.
Он выразил надежду, что этого все же не произойдет, однако предположил, что Сербия сможет выдержать и такое развитие ситуации.