Байден созывает заседание Совета нацбезопасности США, его команда ожидает вторжения на Украину

«Президент Байден продолжает следить за меняющейся ситуацией на Украине и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Байдена проинформировали о встречах вице-президента Камалы Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности — она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с лидерами стран Балтии, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими.
Джо Байден 19 февраля заявил, что Россия готовится к вторжению на Украину, в том числе в Киев. По его данным, это может произойти в ближайшую неделю. Россия ранее отрицала планы нападения. Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия встанет на защиту своих граждан из ДНР и ЛНР, если возникнет угроза их жизни.