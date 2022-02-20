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03:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден созывает заседание Совета нацбезопасности США, его команда ожидает вторжения на Украину

Команда президента США по нацбезопасности подтвердила Джо Байдену, что Россия «может начать нападение на Украину в любой момент». Глава государства сегодня, 20 февраля, соберет заседание Совета национальной безопасности Белого дома.

Источник: AP 2022

«Президент Байден продолжает следить за меняющейся ситуацией на Украине и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Байдена проинформировали о встречах вице-президента Камалы Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности — она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с лидерами стран Балтии, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими.

Джо Байден 19 февраля заявил, что Россия готовится к вторжению на Украину, в том числе в Киев. По его данным, это может произойти в ближайшую неделю. Россия ранее отрицала планы нападения. Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия встанет на защиту своих граждан из ДНР и ЛНР, если возникнет угроза их жизни.

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