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04:03 (мск), источник: © РИА Новости

Столтенберг не считает, что НАТО нарушила обещание не расширяться на восток

БЕРЛИН, 20 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала ARD заявил, что не считает, что альянс нарушил обещание не расширяться на восток.

Источник: РИА "Новости"

Так он ответил на вопрос о том, права ли Россия в своих заявлениях, что альянс нарушил свое слово, и прокомментировал сообщения СМИ об обнаружении архивного документа, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения организации.

«Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре», — сказал Столтенберг.

По словам Столтенберга, в договоре указано, что страны Европы могут вступать в НАТО, о чем также говорится в других международных документах, которые «определяют безопасность в Европе», в том числе Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года.

Интервью Столтенберга переводилось на немецкий.

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Spiegel напомнил позицию Запада по нерасширению НАТО в 1991 году

Ранее издание Spiegel сообщило, что в национальном архиве Великобритании обнаружили документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения Североатлантического альянса на восток. Документ, ранее находившийся под грифом «секретно», обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем говорится о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года. На встрече обсуждался вопрос безопасности Польши и других государств Восточной Европы. Из документа следовало, что участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО «неприемлемо», отметило издание.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

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