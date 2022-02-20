ДНР и ЛНР обменялись с Украиной обвинениями в обстрелах

ДНР и ЛНР приводят данные о нарушениях в Telegram-каналах своих представительств в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Украина приводит данные на странице Операции объединенных сил в Facebook.
ДНР за ночь 20 февраля сообщила о 19 обстрелах со стороны украинских военных. Нарушения фиксировались в Донецке и его окраинах.
По информации Reuters, ОБСЕ зафиксировала около 2 тыс. нарушений за сутки. Днем ранее было зафиксировано менее 1,6 тыс. нарушений.
ДНР и ЛНР с 18 февраля проводят эвакуацию населения в Россию. Лидеры самопровозглашенных республик объяснили это информацией о планах Украины по нападению. Киев это отрицает.