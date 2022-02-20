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05:49 (мск), источник: Коммерсантъ

ДНР и ЛНР обменялись с Украиной обвинениями в обстрелах

ЛНР заявила, что украинские военные 19 февраля 49 раз обстреляли ее территорию, ДНР насчитала 76 нарушений режима тишины. Украина утверждает, что самопровозглашенные республики нарушили режим 122 раза.

Источник: AP 2022

ДНР и ЛНР приводят данные о нарушениях в Telegram-каналах своих представительств в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Украина приводит данные на странице Операции объединенных сил в Facebook.

ДНР за ночь 20 февраля сообщила о 19 обстрелах со стороны украинских военных. Нарушения фиксировались в Донецке и его окраинах.

По информации Reuters, ОБСЕ зафиксировала около 2 тыс. нарушений за сутки. Днем ранее было зафиксировано менее 1,6 тыс. нарушений.

ДНР и ЛНР с 18 февраля проводят эвакуацию населения в Россию. Лидеры самопровозглашенных республик объяснили это информацией о планах Украины по нападению. Киев это отрицает.

Справка
ДНР и ЛНР объявили эвакуацию в Россию. Главное

ДНР и ЛНР эвакуируют мирное население. В Донецке заявили о скорой атаке украинской армии. Киев подобные планы отрицает. Путин призвал Киев сесть за стол переговоров. Главное о ситуации вокруг Украины — в материале РБК.

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