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11:56 (мск), источник: ТАСС

Около 1 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Воронежскую область

ВОРОНЕЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Около 1 тыс. беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыли в Воронежскую область. Об этом сообщил в воскресенье журналистам заместитель председателя областного правительства Артем Верховцев.

Заместитель председателя областного правительства Артем Верховцев сообщил, что все места для размещения беженцев рассредоточены по территории области, сегодня людей разместят в детских лагерях в Воронеже, а завтра отправят в регион.

«[Прибыли] 910 человек, 358 из них — дети», — сказал он. Согласно ранее распространенным данным, в регионе ожидалось прибытие около 500 беженцев из ДНР и ЛНР.

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По словам Верховцева, все места для размещения беженцев рассредоточены по территории области, сегодня людей разместят в детских лагерях в Воронеже, а завтра отправят в регион. Власти откроют горячую линию для информации о беженцах, все они пройдут медобследование. В воскресенье ожидается второй поезд с беженцами, который прибудет около 12:00 мск.

Как отметил Верховцев, для размещения беженцев созданы 42 пункта временного размещения, они рассредоточены по территории области, в том числе в Новой Усмани, Рамони, Усмани и Боброве. Верховцев добавил, что в воскресенье второй поезд доставит также около 1 тыс. беженцев. Всем прибывшим предоставят горячее питание, средства личной гигиены, постельное белье, места для удобного проживания. По данным Верховцева, власти региона подтвердили готовность принять 4,5 тыс. человек, но в зависимости от ситуации это число могут увеличить.

Как сообщает корреспондент ТАСС, прибывшим в Воронеж жителям ДНР и ЛНР передали сим-карты. В Воронеже для беженцев подготовлены муниципальные оздоровительные лагеря «Кировец» и «Голубой экран», где возможно временное пребывание 380 детей, женщин и пожилых лиц.

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