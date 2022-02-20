Боррель заявил о желании России и Китая переделать мировой порядок

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, отреагировал на совместное заявление России и Китая, в котором они выразили намерение противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела других государств и выступили против «цветных революций».
По мнению Борреля, это заявление стало одним из элементов конфликта «о самой сути международного миропорядка», который образовался из-за «битвы нарративов» о том, как бороться с коронавирусом.
«Это [совместное заявление Москвы и Пекина] — кульминация долгосрочной кампании, акт отторжения и ревизионистский манифест по пересмотру мирового порядка», — считает он. Выступление Борреля опубликовано в Twitter Европейской службы внешних связей.
По мнению Борреля, Москва и Пекин, говоря о желании защитить суверенные государства от вмешательства извне, стремятся к «переосмыслению демократии», в частности хотят поставить интересы государства выше прав и свобод человека.
Глава дипломатии ЕС использовал термин «битва нарративов» весной 2020 года, когда говорил о разногласиях между странами Запада и Китаем в вопросе происхождения коронавируса и способах борьбы с пандемией. «Коронавирус подорвал модель глобального многостороннего управления, которая функционировала в течение последних нескольких лет.. Ключевым фактором является растущее соперничество между США и Китаем, которое пандемия не уменьшила, а усилила», — говорил он тогда.
Четвертого февраля президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели трехчасовые переговоры в Пекине. По их итогам стороны опубликовали совместное заявление. В нем Москва и Пекин выразили уверенность, что «защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны». Россия и Китай выступили против «злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека».
Кроме того, Китай поддержал требование России о нерасширении НАТО, а Россия, в свою очередь, подтвердила приверженность принципу «одного Китая» и заявила, что считает Тайвань неотъемлемой частью КНР и выступает против его независимости. Тайвань осудил это заявление.
Боррель после этого выразил опасение, что заявление двух стран может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов. По словам главы дипломатии ЕС, Москва и Пекин «противостоят демократии в качестве авторитарных, а не коммунистических режимов», как это было во время холодной войны. В Кремле с такой оценкой не согласились.
По словам президента США Джо Байдена, в сближении России и Китая «нет ничего нового». Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что международная обстановка подталкивает Москву и Пекин к укреплению стратегического партнерства, однако оно, по словам дипломата, не преследует геополитических целей.
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