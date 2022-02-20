Путин в беседе с Макроном объяснил эвакуацию жителей Донбасса провокацией армии Украины

Глава государства констатировал, что киевские власти лишь имитируют переговорный процесс, упорно отказываются от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в «нормандском формате». Также президент России обратил внимание на то, что страны НАТО продолжают снабжать украинскую армию современными вооружениями и боеприпасами, «что подталкивает Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса». В результате страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов.
«С учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран—участниц “нормандского формата”. Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта вокруг Донбасса», — сообщается на сайте Кремля. Также глава государства в очередной раз призвал, чтобы США и страны НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу.
Телефонная беседа Владимира Путина и Эмманюэля Макрона состоялась сегодня. Как сообщили в Елисейском дворце, переговоры продлились 1 час 45 минут. Сразу же после беседы с Владимиром Путиным Макрон созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Президент Украины призвал прекратить огонь на востоке страны и предложил экстренно созвать заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Обострение ситуации на востоке Украины произошло на этой неделе. В связи с этим 18 февраля власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали эвакуацию жителей самопровозглашенных республик в Россию и объявили всеобщую военную мобилизацию из-за обострения ситуации.