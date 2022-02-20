Блинкен заявил, что Запад не будет вводить санкции до последнего момента

«Все это в совокупности с операциями под чужим флагом, которые мы видели в выходные, говорит нам о том, что сценарий, о котором мы заявляли, разыгрывается. Похоже, что происходит все предшествующее реальному вторжению, как мы это и описывали», — сказал Блинкен в эфире телеканала CNN.
Также Энтони Блинкен заявил, что продление российско-белорусских учений вызывает озабоченность и показывает, что сценарий по вторжению на Украину продолжает реализовываться.
Блинкен подчеркнул, что все данные говорят о том, что Россия «на грани вторжения».
Президент США Джо Байден готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным «в любое время, в любом формате», если это приведет к деэскалации ситуации.
Ранее Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли решение продлить совместные учения стран из-за эскалации на востоке Украины.
17 февраля на заседании Совета безопасности ООН Энтони Блинкен сообщил, что Россия готовит ряд предлогов для вторжения на Украину. По мнению США, это может быть террористическая атака внутри России, обнаружение массового захоронения, удары беспилотников по мирным жителям, вымышленное или же реальное использование химического оружия.
Обострение ситуации на востоке Украины началось на этой неделе. Власти ДНР и ЛНР уверяют, что украинская армия готовит провокации, в Киеве это отрицают. На этом фоне ДНР и ЛНР начали эвакуацию жителей самопровозглашенных республик и объявили всеобщую военную мобилизацию.