21:10 (мск), источник: © РИА Новости
Россия не стремится дестабилизировать Украину, заявил Антонов
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. РФ не стремится дестабилизировать США или Украину, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
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«Хотел бы внести ясность в текущую ситуацию. Россия не представляет угрозы для США, не угрожает Украине. Мы не стремимся дестабилизировать Вашингтон или Киев. Американцы и украинцы не являются нашими врагами», — говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.
Размещение российской армии внутри страны не касается США, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Размещение Вооруженных сил Российской Федерации на национальной территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США. Напоминаю, что на территории Украины наших сил нет», — говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что «российские войска находятся на нашей суверенной территории» и никому не угрожают. После завершения учений в Белоруссии, войска РФ вернутся в места дислокации, добавил посол.
Анатолий Антонов назвал «тиражируемыми вбросами» информацию американских СМИ о возможности вторжения России на Украину.
«Никакого “российского вторжения” на Украину нет и не планируется. Большинство американских СМИ тиражируют вбросы, что “русские вот-вот атакуют своего соседа”, при этом сроки постоянно переносятся. Все эти слухи являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете», — говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия на своей странице в Facebook.
В воскресенье посол РФ дал интервью телеканалу CBS, в эфире которого, несмотря на заверения посла, прозвучала информация, что приказ о вторжении на Украину уже передан российским войскам.