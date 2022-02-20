Американские военные в Польше начали учения около украинской границы

«На выходных солдаты 18-й механизированной дивизии (Войска польского — ред.) начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии (армии США — Прим. ред.)», — написал он в Twitter.
Недавно США и Великобритания дополнительно перебросили в Польшу 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно. Позже Пентагон сообщил о переброске в Польшу еще трех тысяч военнослужащих.
Наращивание западными странами военного присутствия вблизи границ России увеличивает напряженность обстановки, особенно на фоне постоянно звучащих заявлений о том, что Москва якобы планирует напасть на Украину.
Россия отвергает все подобные обвинения и призывает воздержаться от поставок вооружений Украине, чтобы не спровоцировать киевские власти на военные авантюры.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.