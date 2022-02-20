Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Ученые создали опреснитель морской воды за четыре доллара Этот прибор поможет решить проблему питьевой воды в нуждающихся странах
Фоторепортажи
11Мир встретил китайский Новый год
51Названы победители проекта National Awards
22:02 (мск), источник: © РИА Новости

Американские военные в Польше начали учения около украинской границы

ВАРШАВА, 20 фев — РИА Новости. Прибывшие в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Источник: AP 2022

«На выходных солдаты 18-й механизированной дивизии (Войска польского — ред.) начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии (армии США — Прим. ред.)», — написал он в Twitter.

Недавно США и Великобритания дополнительно перебросили в Польшу 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно. Позже Пентагон сообщил о переброске в Польшу еще трех тысяч военнослужащих.

Наращивание западными странами военного присутствия вблизи границ России увеличивает напряженность обстановки, особенно на фоне постоянно звучащих заявлений о том, что Москва якобы планирует напасть на Украину.

Россия отвергает все подобные обвинения и призывает воздержаться от поставок вооружений Украине, чтобы не спровоцировать киевские власти на военные авантюры.

Во время загрузки произошла ошибка.
 На Украине придумали способ 'отомстить' Западу
Постпред США в ООН заявила, что Россия 'вторгалась' в Восточную Европу
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь