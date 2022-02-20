Посольство США предупредило американцев о «возможных терактах» в России

«Согласно данным источников СМИ, существует угроза нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной», — говорится в сообщении дипмиссии.
В связи с этим посольство рекомендует «скорректировать свои персональные планы по обеспечению безопасности… продумать планы по эвакуации (из страны), которые не требовали бы содействия властей США».
При этом не сообщается, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом.
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