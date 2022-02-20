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20 февраля, источник: © РИА Новости

В МИД прокомментировали предупреждение посольства США об «угрозе терактов»

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась у посольства США, передавал ли Вашингтон информацию о якобы предполагаемых «нападениях» на объекты инфраструктуры в России по партнерским каналам. В воскресенье вечером американская дипмиссия выпустила обращение к гражданам США, в котором заявила о «возможных атаках» на торговые центры, метро и железнодорожные станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной.

Источник: © РИА Новости

«Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» — написала Захарова в Telegram-канале.

В предупреждении к американцам американское посольство сослалось на «данные источников СМИ». В связи с этим оно посоветовало гражданам США «подумать о плане по выезду из России».

Дипмиссия опубликовала это предупреждение на фоне обострения обстановки на юго-востоке Украины. Так, Киев, игнорируя все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев Донбасса, в том числе с применением запрещенной техники.

Напряженность нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

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