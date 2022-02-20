20 февраля, источник: © РИА Новости
В МИД прокомментировали предупреждение посольства США об «угрозе терактов»
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась у посольства США, передавал ли Вашингтон информацию о якобы предполагаемых «нападениях» на объекты инфраструктуры в России по партнерским каналам. В воскресенье вечером американская дипмиссия выпустила обращение к гражданам США, в котором заявила о «возможных атаках» на торговые центры, метро и железнодорожные станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной.