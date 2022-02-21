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04:19 (мск), источник: © РИА Новости

Путин и Байден приняли предложение о проведении саммита, сообщили в Париже

ПАРИЖ, 21 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение, передает Елисейский дворец.

Источник: © РИА Новости

«Он (Макрон) предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли идею такого саммита в принципе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, «если Россия не вторгнется на Украину». Москва категорически отвергает приписываемые ей Западом планы по нападению на соседнюю страну.

Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, добавил Елисейский дворец.

Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным 14 февраля доложил, что «часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время». На следующий день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.

Приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации.

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