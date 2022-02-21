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06:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава ЕК пообещала отключить Россию от мировых финансовых рынков в случае вторжения

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала России ответить на вторжение на Украину «самым мощным рычагом» — экономическими и финансовыми санкциями. По ее словам, после их введения Москва окажется отрезанной от мировых финансовых рынков.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Если Владимир Путин начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое звено России. Финансовые санкции означали бы, что Россия будет практически отрезана от международных финансовых рынков», — сказала Урсула фон дер Ляйен ARD.

Глава ЕК сообщила, что ограничения будут введены на все товары, которые нужны России для модернизации и диверсификации экономики. Она отметила, что Россия зависит от экспорта углеводородов и этот сектор экономики нуждается в модернизации.

Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что санкции против России коснутся энергетики и сектора высоких технологий. Она считает, что украинский кризис создан Россией.

Белый дом при этом сообщал, что санкции не направлены на экспорт энергоносителей. Россия отрицает, что планирует нападение на Украину.

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