11:02 (мск), источник: РБК
Минфин предложил идентифицировать всех покупателей криптовалюты
Минфин подготовил и внес 18 февраля правительство законопроект о регулировании криптовалют, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
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Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории России будет запрещено. Криптовалюты Минфин предлагает рассматривать исключительно как инструмент для инвестиций.
На прошлой неделе свою версию законопроекта о регулировании криптовалютного рынка представил Центробанк. Он намного жестче документа, разработанного Минфином: в частности, регулятор предлагает запретить в России майнинг криптовалют, организацию их обращения и даже распространение информации об этом. Также проект запрещает банкам и другим участникам финансового рынка владеть частными цифровыми валютами. Банки также должны будут блокировать переводы денежных средств с помощью платежных карт или электронных кошельков, если есть сведения, что перевод связан с криптовалютами. За нарушение ЦБ предлагает ввести административные штрафы — для физических лиц от 300 тыс. до 500 тыс. руб. ; для юридических — от 700 тыс. до 1 млн руб.
Сейчас операции с криптовалютами на территории России не регулируются, единственное ограничение состоит в том, что цифровой валютой запрещено расплачиваться за товары и услуги.
Дискуссия о вариантах регулирования криптовалют активизировалась, после того как ЦБ в январе выпустил доклад с предложением о запрете оборота цифровых валют. Центробанк заявил, что они используют в основном для ухода от требований по противодействию отмыванию денег или для финансирования терроризма. Но Минфин выступил против жесткого подхода. В конце января Владимир Путин попросил Минфин и ЦБ прийти к единому мнению по регулированию криптовалют.
На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов признал, что пока договориться с ЦБ ведомству не удалось. «Думаю, что нам сложно будет достичь такого понимания, но мы стараемся. И Центральный банк [готов] находить какие-то точки сближения. По тем позициям, по которым у нас однозначно есть разногласия, будем пытаться регулировать в соответствии с действующими порядками», — сказал министр.
В сообщении Минфина о подготовленном законопроекте говорится, что «полученные предложения Банка России будут учтены при дальнейшей работе над законопроектом в части, не противоречащей подходам Минфина России».
Евгения Чернышова, Георгий Тадтаев