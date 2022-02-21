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11:02 (мск), источник: РБК

Минфин предложил идентифицировать всех покупателей криптовалюты

Минфин подготовил и внес 18 февраля правительство законопроект о регулировании криптовалют, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Источник: Reuters

Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории России будет запрещено. Криптовалюты Минфин предлагает рассматривать исключительно как инструмент для инвестиций.

  • Минфин решил установить требования для бирж и обменников, которые будут заниматься деятельностью связанной с криптовалютами. Для этого будет создан специальный реестр. Деятельность компаний будет регулировать уполномоченный орган при правительстве.
  • Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России.
  • Операции с покупкой или продажей криптовалюты будут возможны только при условии проведения идентификации клиента. Ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот будут возможны только через банки с использованием банковского счета.
  • Операторы, как и банки, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о выявленных подозрительных операциях.
  • Инвесторы должны будут проходить онлайн-тестирование перед приобретением криптовалюты. При успешном прохождении тестирования граждане могут вкладывать средств в цифровые валюты до 600 тыс. рублей ежегодно. Если тестирование не пройдено, то предельный размер вложений будет ограничен 50 тыс. рублей.
  • Биржи и обменники будут обязаны вести реестры с указанием адресов — идентификаторов каждого обладателя цифровых валют.


На прошлой неделе свою версию законопроекта о регулировании криптовалютного рынка представил Центробанк. Он намного жестче документа, разработанного Минфином: в частности, регулятор предлагает запретить в России майнинг криптовалют, организацию их обращения и даже распространение информации об этом. Также проект запрещает банкам и другим участникам финансового рынка владеть частными цифровыми валютами. Банки также должны будут блокировать переводы денежных средств с помощью платежных карт или электронных кошельков, если есть сведения, что перевод связан с криптовалютами. За нарушение ЦБ предлагает ввести административные штрафы — для физических лиц от 300 тыс. до 500 тыс. руб. ; для юридических — от 700 тыс. до 1 млн руб.

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Сейчас операции с криптовалютами на территории России не регулируются, единственное ограничение состоит в том, что цифровой валютой запрещено расплачиваться за товары и услуги.

Дискуссия о вариантах регулирования криптовалют активизировалась, после того как ЦБ в январе выпустил доклад с предложением о запрете оборота цифровых валют. Центробанк заявил, что они используют в основном для ухода от требований по противодействию отмыванию денег или для финансирования терроризма. Но Минфин выступил против жесткого подхода. В конце января Владимир Путин попросил Минфин и ЦБ прийти к единому мнению по регулированию криптовалют.

На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов признал, что пока договориться с ЦБ ведомству не удалось. «Думаю, что нам сложно будет достичь такого понимания, но мы стараемся. И Центральный банк [готов] находить какие-то точки сближения. По тем позициям, по которым у нас однозначно есть разногласия, будем пытаться регулировать в соответствии с действующими порядками», — сказал министр.

В сообщении Минфина о подготовленном законопроекте говорится, что «полученные предложения Банка России будут учтены при дальнейшей работе над законопроектом в части, не противоречащей подходам Минфина России».

Евгения Чернышова, Георгий Тадтаев

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