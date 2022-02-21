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11:44 (мск), источник: ТАСС

Путин 21 февраля соберет заседание Совета безопасности России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совета безопасности страны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Совсем скоро, буквально через 10−15 минут, президент Путин соберет заседание Совета безопасности России», — сказал представитель Кремля. Он уточнил, что речь идет о «большом» заседании, а не о более регулярных совещаниях президента с постоянными членами СБ РФ. По его словам, на мероприятии ожидается выступление самого главы государства, возможны доклады и других участников.

Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сообщил, что это «не регулярное» заседание Совбеза. При этом представитель Кремля не ответил на вопрос о теме мероприятия.

Помимо этого, в понедельник у Путина запланирована встреча с членами паралимпийской команды России. Она пройдет по видеосвязи. «Далее у президента в продолжение подготовки к посланию [Федеральному собранию] будет совещание по вопросам реализации поручений, которые были даны по посланиям 2020 и 2021 годов», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Он уточнил, что на мероприятии планируются выступления вице-премьеров Татьяны Голиковой — о мерах поддержки семей с детьми, Марата Хуснуллина — о развитии региональной инфраструктуры, Александра Новака — о газификации регионов, а также главы Минпросвещения Сергея Кравцова — о развитии школьного образования, министра культуры Ольги Любимовой — о развитии инфраструктуры организаций культуры.

О результатах мониторинга реализации предыдущих поручений расскажет руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. По словам представителя Кремля, совещание пройдет полностью в открытом режиме.

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