Что происходит в Донбассе и на границе с Украиной. Онлайн-трансляция

15:53. Российские военные и пограничники не пострадали, заявили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
15:50. В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсантов с территории Украины через границу с Россией вошли две боевых машины ВСУ, сообщает Минобороны.
15:48. Минобороны: уничтожены пять диверсантов, которые прорывались с территории Украины в РФ.
15:47. Российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины, заявили в Минобороны.
15:23. Киев предложил новый формат переговоров по деэскалации. «Мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция», — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с главами МИД ЕС.
15:16. Луганская ТЭС остановила работу из-за повреждений на всех линиях отходящих электропередач, сообщил глава региона Сергей Гайдай в Facebook.
15:01. Народная милиция ДНР сообщила о гибели мирного жителя в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил.
15:00. Украинские военные отрицают информацию об обстреле погранпункта в Ростовской области и заявляют, что находятся на своих позициях и не проводят никаких наступательных действий в Донбассе.
14:56. Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что из-за обстрела фильтровальная станция Донецка осталась без электричества, поэтому в городе прекращена подача воды.
14:46. Эдуард Басурин в эфире YouTube канала «Соловьев Live» не исключил, что бой в районе населенного пункта Кузнецы неподалеку от российской границы может быть связан с ликвидацией украинской диверсионной группы. Также он заявил, что ДНР нужна финансовая и военная помощь России.
14:37. Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «России-1» заявил, что две украинские диверсионные группы проникли на территорию ДНР и силовики республики ведут их поиск с целью ликвидации. «Задачей одной группы был подрыв ракетно-артиллерийских складов, он был осуществлен. Вторая диверсионная группа выдвинулась в направлении (населенного пункта.— “Ъ”) Новоазовское, — сказал господин Басурин.