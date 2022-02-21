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15:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Что происходит в Донбассе и на границе с Украиной. Онлайн-трансляция

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о резком обострении конфликта с Украиной. По его словам, сейчас недалеко от Мариуполя идет бой у границы с Россией. Ситуацию он охарактеризовал как критическую и призвал всех мужчин явиться в военкоматы. Как развивается ситуация — в онлайн-трансляции «Ъ».

15:53. Российские военные и пограничники не пострадали, заявили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

15:50. В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсантов с территории Украины через границу с Россией вошли две боевых машины ВСУ, сообщает Минобороны.

15:48. Минобороны: уничтожены пять диверсантов, которые прорывались с территории Украины в РФ.

15:47. Российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины, заявили в Минобороны.

15:23. Киев предложил новый формат переговоров по деэскалации. «Мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция», — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с главами МИД ЕС.

15:16. Луганская ТЭС остановила работу из-за повреждений на всех линиях отходящих электропередач, сообщил глава региона Сергей Гайдай в Facebook.

15:01. Народная милиция ДНР сообщила о гибели мирного жителя в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

ФСБ сообщила, что украинский снаряд разрушил российский погранпункт в Ростовской области. Украинская сторона отрицает обстрел погранпункта

15:00. Украинские военные отрицают информацию об обстреле погранпункта в Ростовской области и заявляют, что находятся на своих позициях и не проводят никаких наступательных действий в Донбассе.

14:56. Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что из-за обстрела фильтровальная станция Донецка осталась без электричества, поэтому в городе прекращена подача воды.

14:46. Эдуард Басурин в эфире YouTube канала «Соловьев Live» не исключил, что бой в районе населенного пункта Кузнецы неподалеку от российской границы может быть связан с ликвидацией украинской диверсионной группы. Также он заявил, что ДНР нужна финансовая и военная помощь России.

14:37. Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «России-1» заявил, что две украинские диверсионные группы проникли на территорию ДНР и силовики республики ведут их поиск с целью ликвидации. «Задачей одной группы был подрыв ракетно-артиллерийских складов, он был осуществлен. Вторая диверсионная группа выдвинулась в направлении (населенного пункта.— “Ъ”) Новоазовское, — сказал господин Басурин.

Справка
Новое обострение ситуации вокруг Украины. Главное

Путин и Макрон договорились о встрече контактной группы по Украине, Минск и Москва продолжат проверку военных на фоне эскалации в Донбассе. Главное о ситуации вокруг Украины — в материале РБК.

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