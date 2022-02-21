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15:54 (мск), источник: Газета.Ру

Reuters: Байден попросил Макрона организовать саммит с Путиным

Американский лидер Джозеф Байден попросил французского президента Эммануэля Макрона организовать саммит с главой РФ Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного советника главы Франции.

Источник: AP 2022

«Мы постепенно пытаемся изменить ход вещей. Мы пытаемся создать дипломатическую перспективу, которую примет Кремль», — рассказал агентству источник в Елисейском дворце.

Он также добавил, что глава Франции является посредником в контексте урегулирования кризиса вокруг Украины.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь министерства иностранных дел Швейцарии Андреас Хеллер заявил о готовности страны принять у себя саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в случае, если это потребуется.

До этого Эммануэль Макрон выступал с инициативой о проведении саммита лидеров России и США. Те, в свою очередь, приняли предложение. Ожидается, что вопросы для саммита будут подготовлены на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которая пройдет 24 февраля. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что конкретных планов по проведению саммита на данный момент нет.

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