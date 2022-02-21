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16:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республики. С аналогичным обращением к президенту обратился глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Источник: РИА "Новости"

«Просим рассмотреть заключение договора о сотрудничестве между Россией и ДНР», — сказал в своем обращении Денис Пушилин. Он попросил российского президента заключить договор о дружбе с республикой.

По словам главы Пасечника, признание РФ ЛНР позволит избежать массовой гибели жителей республики, 300 тыс. из которых являются гражданами России. Он попросил президента РФ также заключить с ЛНР договор, предусматривающий взаимодействие в сфере обороны.

Сегодня в Донбассе наблюдается обострение ситуации. В народной милиции ДНР попросили Россию оказать военную и финансовую помощь.

18 февраля власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в Россию, а среди мужского населения была объявлена мобилизация. Беженцы прибывают в Ростовскую, Курскую, Воронежскую, Волгоградскую и Нижегородскую области. Всех прибывших размещают в круглогодичных детских лагерях и пансионатах. Граждан снабжают горячим питанием, постельным бельем и средствами индивидуальной защиты. Также власти России обеспечат всех материальной помощью в размере 10 тыс. руб. По словам врио главы МЧС России, в страну прибыло около 61 тыс. беженцев из Донбасса.

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