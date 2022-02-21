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18:39 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Саакашвили попросился на Украину воевать на линии фронта

Находящийся в заключении экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили в понедельник заявил, что его «сердце находится на Украине» и он был бы готов воевать за нее, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

Источник: Reuters

На судебном процессе в Тбилиси Саакашвили сначала объявил очередную голодовку в знак протеста против того, что ему якобы не предоставляется должное лечение, а потом сообщил, что, будь он сейчас на Украине, «с оружием в руках был бы на передней линии фронта».

«Наши судьбы решаются в Киеве», — сказал Саакашвили, уже осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы.

После этого он поцеловал украинский флаг.

«Мы, украинцы, — форпост западной цивилизации. Народы Грузии и Молдавии, Польши, Прибалтики — зависят от вас. Мы победим!», — заявил он.

Экс-президент Грузии отметил, что «большой войны не будет» и выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому. Что касается своей голодовки, экс-президент Грузии отметил, что все «увидят, как самоотверженно гибнут настоящие президенты и настоящие лидеры».

Ранее лидер популярной грузинской партии «Альянс патриотов», экс-вице-спикер парламента Ирма Инашвили призвала власти и оппозицию страны на фоне украинского кризиса не делать таких заявлений по отношению к НАТО или России, которые «могли бы ввергнуть Грузию в пучину».

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