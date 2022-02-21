20:26 (мск), источник: ТАСС
Путин выступит с телеобращением к россиянам 21 февраля
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник выступит с телеобращением к гражданам страны.
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«В ближайшее время обращение Владимира Путина», — указывает плашка в эфире телеканала «Россия-24».
Телеобращения Путина к гражданам, если не считать новогодних и иных праздничных выступлений, до пандемии были достаточно редким форматом. В общей сложности за период с 2000 года он прибегал к ним 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Наибольшее количество телеобращений за один год — пять — было сделано Путиным в 2020 году (почти все они были посвящены ситуации с коронавирусом, одно — голосованию по поправкам к конституции).
Шесть раз в разные годы президент РФ призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз — на референдум, и еще один раз выразил благодарность своим избирателям за поддержку. Шесть телеобращений касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его смертью.
Последнее к настоящему моменту телеобращение президента состоялось 16 сентября 2021 — в преддверии выборов в Госдуму.
В похожих на сегодняшний повод обстоятельствах к гражданам РФ 26 августа 2008 года обращался Дмитрий Медведев, занимавший в тот момент пост президента: он выступил тогда с заявлением о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.