Путин объявил о признании ДНР и ЛНР

«Украина для нас — это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами кровными, семейными узами», — сказал господин Путин.
Президент России заявил, что исторически территория Украины была создана за счет России во времена СССР.
Глава государства сказал, что советские власти удовлетворяли интересы украинских националистов, создавая современную Украину за счет отторжения территорий от России. Эти «ленинские» принцип он назвал ошибкой, которая проявилась после развала СССР. При этом президент сказал, что российский народ принял новые границы. Однако, новые украинские власти начали выстраивать отношения с Россией не как с партнером, а через иждивенчество.
«Радикалы, захватившие власть, организовали преследование и настоящий террор. Украинские города захлестнула волна насилия и убийств», — отметил президент. По его мнению, Украина отказывается от своей истории, разрывая связи с Россией. «Отказываетесь от собственного прошлого, от так называемого колониального наследия Российской Империи? Ну тогда будьте здесь последовательны?», — сказал он. Президент отметил, что возможное вступление Украины в НАТО создает прямую опасность для России. «Нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО сугубо оборонительный союз, опять предлагают поверить на слово, но реальную цену таким словам мы хорошо знаем», — сказал президент. По его мнению, вступление Украины в НАТО и размещение на этой территории вооружения — вопрос решенный, а Россия официально объявлена главной угрозой в документах альянса.
«НАТО полностью игнорирует наши протесты. Они плевали на них и делали все, что им нужно», — сказал президент.
По его словам, Запад отказывается замечать геноцид почти 4 млн человек на Донбассе, где люди борются за элементарные права жить на своей земле и говорить на своем языке. Президент отметил, что Россия сделала все, чтобы сохранить территориальную целостность, но все ее попытки оказались тщетны. В этой связи он не видит иного пути, кроме как признать независимость ДНР и ЛНР.
Сегодня в Екатерининском зале Кремля прошло внеочередное заседание Совета безопасности, на котором все члены Совбеза единогласно высказались за признание республик. Владимир Путин отметил, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем разрешить противоречия между Киевом и Донбассом. По его словам, киевские власти не собираются исполнять минские соглашения, они публично многократно об этом заявляли. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что около 800 тыс. человек в Донбассе получили российское гражданство, еще 1,2 млн человек подали заявления на него.
В августе 2008 на фоне обострения вооруженного конфликта в Южной Осетии президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру» Грузии и признал независимость Абхазии и Южной Осетии.