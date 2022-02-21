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22:55 (мск), источник: © РИА Новости

Путин подписал договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Источник: © РИА Новости

Глава государства в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза РФ обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

После подписания указов Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой.

Затем Путин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской народной республикой.

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