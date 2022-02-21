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21 февраля, источник: ТАСС

Евросоюз ответит санкциями на признание Россией ДНР и ЛНР

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Евросоюз осуждает признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ответит санкциями. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля, распространенном в понедельник в Брюсселе.

Источник: AP 2022

«Председатель Мишель и председатель фон дер Ляйен самым решительным образом осуждают решение президента России приступить к признанию неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований. Этот шаг является вопиющим нарушением международного права, а также Минских соглашений. Союз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному акту», — отмечается в тексте.

«Евросоюз вновь заявляет о своей неизменной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — заключили в ЕС.

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Ранее председатели Еврокомиссии, Евросовета и глава дипломатии ЕС синхронно заявили в Twitter, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик является нарушением международного права.

«Признание двух сепаратистских территорий на Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности [с Украиной]», — опубликовали они одинаковые тексты в «Твиттере».

Как сообщил ТАСС дипломатический источник, в ЕС обсуждают возможность созыва экстренного саммита для принятия ответных мер.

«Глава Европейского совета проводит консультации с лидерами государств сообщества насчет созыва экстренного саммита ЕС для подготовки единого ответа на действия России», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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Источник трансляции: ТАСС
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