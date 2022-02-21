21 февраля, источник: ТАСС
Климов заявил, что РФ признает ЛНР и ДНР в фактически установленных сейчас границах
Политик добавил, что подписанные с властями ЛНР и ДНР договоры будут ратифицированы 22 февраля.
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МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия признает Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) в границах, которые сейчас фактически установлены, вопрос о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с республиками будет рассмотрен Советом Федерации во вторник. Об этом заявил в понедельник зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.
«Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий», — сказал сенатор в эфире телеканала «Россия-24».
Он добавил, что подписанные с властями ЛНР и ДНР договоры будут ратифицированы палатой во вторник. «Дальше [после подписания] этот текст идет на ратификацию в обе палаты Федерального собрания. Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур», — сказал Климов.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Ранее в понедельник глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая на заседании Совета безопасности РФ, призвал признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, но в границах «до оккупации» Вооруженными силами Украины — «от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами».