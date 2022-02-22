Байден запретит американцам инвестиции и торговлю с ДНР и ЛНР

«Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в отношении так называемых украинских регионов ДНР и ЛНР. Для ясности: эти меры отделены от тех стремительных и суровых экономических мер, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами на случай дальнейшего вторжения России на Украину», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Кроме того, Белый дом позже объявит о дополнительных мерах. Вашингтон считает решение России нарушением международных обязательств. Администрация Джо Байдена продолжает консультации с союзниками и партнерами, включая Украину.
Евросоюз также намерен ввести против России санкции. Они будут направлены на причастных к признанию ДНР и ЛНР. Великобритания также намерена ввести ограничения.
Президент Владимир Путин сегодня, 21 февраля, поддержал решение признать ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. Об этом просили главы самопровозглашенных республик.