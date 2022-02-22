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00:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден запретит американцам инвестиции и торговлю с ДНР и ЛНР

Президент США Джо Байден в ближайшее время подпишет указ о запрете для американцев новых инвестиций в ДНР и ЛНР, а также на финансирование республик и на торговлю с ними. Эти санкции рассматриваются отдельно от пакета, который готовится на случай вторжения на Украину.

Источник: Reuters

«Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в отношении так называемых украинских регионов ДНР и ЛНР. Для ясности: эти меры отделены от тех стремительных и суровых экономических мер, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами на случай дальнейшего вторжения России на Украину», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, Белый дом позже объявит о дополнительных мерах. Вашингтон считает решение России нарушением международных обязательств. Администрация Джо Байдена продолжает консультации с союзниками и партнерами, включая Украину.

Евросоюз также намерен ввести против России санкции. Они будут направлены на причастных к признанию ДНР и ЛНР. Великобритания также намерена ввести ограничения.

Президент Владимир Путин сегодня, 21 февраля, поддержал решение признать ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. Об этом просили главы самопровозглашенных республик.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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