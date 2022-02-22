Что происходит после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Онлайн-трансляция

9:10. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что США «быстро отреагируют» на признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил Госдеп.
9:05. Подача воды в Донецке значительно сокращена из-за повреждения водоузла, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
8:49. МЧС ЛНР сообщило, что газопровод во входящем в состав республики Александровске получил повреждения из-за обстрела украинскими военными.
8:34. Житель Славяносербска получил ранения в результате минометного обстрела украинскими военными, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
8:24. Дипломаты США, переведенные из Киева во Львов, будут ночевать в Польше «по соображениям безопасности», сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
8:10. «Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
7:59. Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди: «Должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит».
7:36. Российский фондовый рынок открылся падением.
6:32. Постпред Украины при ООН попросил Совбез принять меры для восстановления мира, а также призвал Россию «отменить решение о признании ДНР и ЛНР и вернуться к переговорам».
6:29. «Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены», — заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Также он отметил, что решение России о признании ДНР и ЛНР никак не меняет состава сторон Минских соглашений.
6:12. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал все заинтересованные стороны к продолжению диалога для мирного разрешения кризиса вокруг Украины.
5:41. Заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло выразила сожаление об указе президента России, предписывающем разместить российские войска на востоке Украины.
5:39. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон и его союзники не намерены предоставлять ядерное оружие Украине, и Украина не хочет этого.
5:35. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поддержали признание Россией ДНР и ЛНР.
5:06. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о единой линии с трансатлантическими партнерами, и что действия России не останутся безнаказанными.
4:56. Законодательное собрание Приморского края поддержало решение президента России о признании независимости ДНР и ЛНР.
4:34. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что решение президента России о признании ДНР и ЛНР дает возможность избежать более серьезных последствий обострения вокруг Украины.
4:28. Австралия осуждает решение России о признании ДНР и ЛНР и будет идти в ногу с союзниками в вопросе введения санкций, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
3:52. Власти Японии могут ввести санкции в отношении России, затрагивающие экспорт полупроводников и высокотехнологической продукции.
3:12. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. В частности, он заявил, что это решение является нарушением суверенитета Украины, а также сообщил, что Украина инициировала экстренный саммит «нормандской четверки» и обратилась в Совет Безопасности ООН и ОБСЕ.
2:49. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на внеочередном заседании во вторник, 22 февраля, приступят к подготовке процедуры принятия санкций против России, сообщила пресс-служба представительства Франции, которая председательствует сейчас в ЕС.
2:45. Решение Путина признать ДНР и ЛНР полностью меняет мировой порядок, заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире канала «ТВ Пинк» (цитата по ТАСС): «все, что мы знали вчера, с сегодняшнего дня больше не существует. Эта ситуация, вероятно, самая сложная для всех наших современников, наших родителей, для нас и для наших детей, вряд ли будет что-то тяжелее в предстоящие 10−20 или 30 лет. Думаю, что это де-факто и по существу меняет мировой порядок».
2:36. Байден в санкционном указе заявил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР представляет «необычную и чрезвычайную» угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США.
2:33. Борис Джонсон пообещал рассмотреть просьбу украинского правительства о дальнейшей военной помощи.
2:28. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что в Донецкой области за двое суток с вечера 18 до вечера 20 февраля зафиксированы 2158 нарушений режима прекращения огня, в том числе 1100 взрывов.
2:22. Заседание СБ ООН по Украине запланировано на 5:00 мск, сообщил ТАСС и «РИА Новости» источник в постпредстве РФ.
2:19. ОБСЕ осуждает решение РФ о признании ДНР и ЛНР и считает это нарушением Минских соглашений, принципов ОБСЕ и международного права.
2:12. Администрация Байдена приказала всем оставшимся сотрудникам Госдепартамента покинуть Украину, сообщает Bloomberg.
2:08. Турция считает неприемлемым решение России признать независимость ДНР и ЛНР, сообщил турецкий МИД.
2:06. Джонсон заявил Зеленскому, что, по его мнению, вторжение на Украину может начаться в ближайшие дни или часы, сообщает офис британского премьера.
1:55. США поддерживают призыв Украины к срочному заседанию Совета безопасности ООН.
1:53. Байден подписал указ о запрете на инвестиции и торговлю с ДНР и ЛНР, во вторник ожидаются новые меры, сообщает Белый дом.
1:50. США по-прежнему не намерены посылать войска для участия в боевых действиях на Украине, сообщает Белый дом.
1:43. Москва обязуется признавать официальные документы, выданные госорганами ЛДНР.
1:40. Договоры РФ с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены сроком на 10 лет.
1:30. На портале правовой информации опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР.
«Учитывая волеизъявление народа Донецкой Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Донецкую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства. Учитывая волеизъявление народа Луганской Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Луганскую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства», — говорится в документах.
1:24. Договоры РФ с ДНР и ЛНР предусматривают защиту этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности нацменьшинств.
1:22. ДНР и ЛНР по подписанным договорам о сотрудничестве предоставляют РФ право строительства и использования военной инфраструктуры и военных баз на своей территории. Охрана госграниц республик будет осуществляться совместными усилиями.
1:16. Россия заключит отдельные соглашения с ДНР и ЛНР о военном сотрудничестве, совместных усилиях по охране границ и двойном гражданстве, говорится в тексте договоров о сотрудничестве.
1:08. Глава ДНР Пушилин поблагодарил Путина и поздравил Донбасс с признанием.
1:05. Путин внес в Госдуму законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и ЛНР, Володин направил их в профильные комитеты.
0:59. Байден провел телефонный разговор с Макроном и Шольцем.
0:54. Британия пообещала объявить о новых санкциях против России 22 февраля.
0:53. Блинкен заявил, что решение России признать ДНР и ЛНР означает полный отказ Москвы от ее обязательств в рамках Минских соглашений.
0:51. Лидеры США, ФРГ и Франции пообещали, что признание Россией ДНР и ЛНР не останется без ответа, сообщил кабмин Германии.
0:48. Признание Россией ДНР и ЛНР требует быстрого и решительного ответа, США примут соответствующие шаги вместе с партнерами, заявил госсекретарь США Блинкен.
0:47. В заседании СНБО Украины объявлен перерыв на неопределенное время, сообщил пресс-секретарь Зеленского.
0:46. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала признание Россией ДНР и ЛНР односторонним нарушением Минских соглашений и призвала отменить решение.
0:43. Путин поручил МИДу провести с донецкой и луганской сторонами «переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами».
0:42. Путин назначил замглавы МИДа Руденко своим представителем при рассмотрении Федеральным собранием договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
0:37. Украина продолжает считать неподконтрольный ей Донбасс своей территорией, заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.
0:35. «Генеральный секретарь рассматривает решение Российской Федерации как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН», — говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриш.
0:31. Обострение ситуации на востоке Украины и проведение в связи с этим внеочередного Совета безопасности России привело к панической распродаже на российском финансовом рынке. В течение торговой сессии индекс Московской биржи падал более чем на 14%, чего не наблюдалось с кризиса 2008 года. Возросшие риски начала войны на Украине и расширения антироссийских санкций заставляют покидать рублевые активы как международных, так и российских инвесторов. При этом закрытие спекулятивных длинных позиций частных инвесторов усиливает обвал рынка.
0:30. 21 февраля президент России Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности, на котором каждый из присутствующих высказался о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), а кто-то — даже о их вхождении в состав России. Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников уверен, что после произошедшего будет открыта дорога ко вводу российских войск на территорию ЛНР и ДНР для их защиты. Ближе к полуночи Владимир Путин после 40-минутного обращения к нации (в том числе, судя по всему, и к украинской) подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.