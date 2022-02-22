Генсек ООН считает признание ДНР и ЛНР нарушением целостности Украины

«Генеральный секретарь очень обеспокоен решением Российской Федерации относительно статуса определенных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Он призывает к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в соответствии с минскими договоренностями, закрепленными резолюцией Совета Безопасности 2202», — говорится в заявлении.
«Генеральный секретарь рассматривает решение Российской Федерации как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН», — сказал Дюжаррик.
По словам представителя генсека, Гутерриш «призывает все причастные стороны сконцентрировать свои усилия на обеспечении немедленного прекращения насилия, на защите мирных жителей и гражданской инфраструктуры, на воздержании от любых действий и заявлений, которые могут привести к еще большей эскалации опасной ситуации на Украине и вокруг нее, а также ставить дипломатию в приоритет для мирного решения всех вопросов».
Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины.
Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник заседание Совета безопасности России, члены которого высказались за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Позже российский лидер заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.