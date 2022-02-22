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01:57 (мск), источник: ТАСС

Генсек ООН считает признание ДНР и ЛНР нарушением целостности Украины

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «очень обеспокоен» решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

Источник: Reuters

«Генеральный секретарь очень обеспокоен решением Российской Федерации относительно статуса определенных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Он призывает к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в соответствии с минскими договоренностями, закрепленными резолюцией Совета Безопасности 2202», — говорится в заявлении.

«Генеральный секретарь рассматривает решение Российской Федерации как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН», — сказал Дюжаррик.

По словам представителя генсека, Гутерриш «призывает все причастные стороны сконцентрировать свои усилия на обеспечении немедленного прекращения насилия, на защите мирных жителей и гражданской инфраструктуры, на воздержании от любых действий и заявлений, которые могут привести к еще большей эскалации опасной ситуации на Украине и вокруг нее, а также ставить дипломатию в приоритет для мирного решения всех вопросов».

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины.

Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник заседание Совета безопасности России, члены которого высказались за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Позже российский лидер заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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