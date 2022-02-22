Путин поручил российским военным обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Согласно указам, военные будут осуществлять эти функции до момента заключения договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
«Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, указанного в пункте 3 настоящего указа, осуществление вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира», — говорится в указе о признании ДНР. Аналогичная формулировка содержится в указе о признании ЛНР.
Кроме признания суверенитета и независимости республик, в указах дается поручение российскому МИДу провести с «Донецкой стороной» и «Луганской стороной» переговоры об установлении дипломатических отношений.
Также российскому дипломатическому ведомству поручено провести переговоры с участием заинтересованных органов исполнительной власти о подготовке проектов договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.
Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР ранее в понедельник. Также документы подписали главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Перед этим Путин выступил с обращением, в котором заявил, что ситуация на Донбассе приобрела критический и острый характер. Он также назвал Украину «колонией с марионеточным режимом», обвинив власти в дерусификации населения и репрессиях в отношении граждан.
«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — заключил Путин.