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01:24 (мск), источник: РБК

Путин поручил российским военным обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

Российские военные должны будут обеспечить поддержание мира на территории ДНР и ЛНР. Это следует из указов президента России Владимира Путина о признании республик, опубликованных на портале правовой информации.

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Согласно указам, военные будут осуществлять эти функции до момента заключения договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

«Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, указанного в пункте 3 настоящего указа, осуществление вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира», — говорится в указе о признании ДНР. Аналогичная формулировка содержится в указе о признании ЛНР.

Кроме признания суверенитета и независимости республик, в указах дается поручение российскому МИДу провести с «Донецкой стороной» и «Луганской стороной» переговоры об установлении дипломатических отношений.

Также российскому дипломатическому ведомству поручено провести переговоры с участием заинтересованных органов исполнительной власти о подготовке проектов договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР ранее в понедельник. Также документы подписали главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Перед этим Путин выступил с обращением, в котором заявил, что ситуация на Донбассе приобрела критический и острый характер. Он также назвал Украину «колонией с марионеточным режимом», обвинив власти в дерусификации населения и репрессиях в отношении граждан.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — заключил Путин.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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