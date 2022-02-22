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03:00 (мск), источник: ТАСС

Посол РФ: Вашингтон ведет бескомпромиссную борьбу против российских дипломатов

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Вашингтон ведет против российских дипломатов бескомпромиссную борьбу, на них оказывается давление спецслужб, которые пытаются их вербовать. Об этом заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ относительно комментария его американского коллеги Джона Салливана газете Politico о трудностях работы посольства США в Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Уже несколько лет Вашингтон ведет против нас бескомпромиссную борьбу. Регулярно высылаются дипломаты <…>. Ко всему прочему российские дипломаты находятся под прессингом местных спецслужб, которые регулярно осуществляют провокационные вербовочные подходы», — приводит его слова пресс-служба посольства.

Антонов также отметил, что «американцы перешли к более изощренным способам кадрового выхолащивания диппредставительств России», ограничив продолжительность командировок тремя годами.

«Это та же высылка, только завуалированная. Наши сотрудники уезжают без замен, поскольку далеко не всем кандидатам выдаются визы», — констатировал он.

«Поэтому коллеги могут обижаться только на самих себя. Мы предпринимали множество усилий, чтобы остановить навязываемую нам эскалацию. Российские действия всегда носили исключительно ответный характер», — резюмировал Антонов.

Ранее посол США в РФ Джон Салливан в комментарии газете Politico относительно ответных мер РФ заявил, что высылки американских дипломатов российской стороной сильно затрудняют работу американского посольства в Москве.

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов РФ Москва ввела ограничения на наем диппредставительством США граждан России и третьих стран.

Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. С 1 августа посольство США в РФ продолжило работу в минимальном за пять лет составе из 120 сотрудников.

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