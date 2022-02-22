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Байден издал указ о санкциях за признание ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик со стороны России и собирается во вторник огласить дополнительные меры, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.
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