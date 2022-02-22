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02:14 (мск), источник: © РИА Новости

Байден издал указ о санкциях за признание ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик со стороны России и собирается во вторник огласить дополнительные меры, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

Источник: Reuters

«Президент Байден издал сегодня указ, которые запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его. Указ также дает полномочия вводить санкции против любого лица, который действует в этих районах Украины», — сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.

«Мы примем завтра (во вторник) дополнительные меры для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины», — добавил он.

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