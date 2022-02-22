Зеленский заявил, что Украина «ничего никому не отдаст»

«Мы верны мирному и дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. Мы ничего никому не отдадим. Мы в этом уверены», — сказал он в видеообращении к украинцам, которое транслировал телеканал «Рада», комментируя решение России о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Зеленский заявил, что инициировал созыв саммита стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) и специальное заседание ОБСЕ в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
«Я инициировал проведение Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации», — сказал он. «Также инициировал созыв саммита “нормандской четверки”, — сказал он. — От наших партнеров ждем четких и эффективных действий».
Признание Россией независимости не подконтрольных Киеву районов Донбасса может означать односторонний выход из минских соглашений и игнорирование решений, принятых в рамках «нормандской четверки», заявил Зеленский.
«Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках “Нормандии” [нормандского формата]», — сказал Зеленский.
Зеленский заявил, что границы Украины надежно защищены, и напомнил, что в стране создана система территориальной обороны.
«Мы верны политико-дипломатическому пути урегулирования и не поддаемся на какие-либо провокации. Наши границы надежно защищены, создана система территорриальнй обороны. Наши партнеры нас поддерживают», — сказал он. Президент также заявил, что «в соответствии со статьей 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону». Зеленский подчеркнул, что сейчас не видит причин для хаотических действий. «Если мы увидим изменение ситуации и рост рисков, то вы [украинцы] обязательно будете об этом знать», — заключил он.
Зеленский назвал нарушением территориальной целостности его страны действия России, признавшей суверенитет ДНР и ЛНР.
«Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми действиями ложится на политическое руководство России», — сказал президент.