Вучич: Сербия поддерживает целостность Украины, но 85% населения на стороне России

«Твиты председателей Евросовета и Еврокомиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен, а также главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля полностью одинаковые, они хотят показать единство. В этом тяжесть нашей позиции: Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда поддерживала целостность Украины, а с третьей стороны, есть 85% граждан, которые, что бы ни случилось, как бы ни случилось, будут на стороне России. И это факты, с которыми как президент республики я сталкиваюсь», — сказал президент Сербии TV Pink (цитата по ТАСС).
Господин Вучич считает, что решение России, вероятно, — самае сложная ситуация для современников, их родителей и детей. По его мнению, вряд ли будет что-то тяжелее в ближайшие 10−20 лет. «Думаю, что это де-факто и по существу меняет мировой порядок», — добавил он.
Президент Сербии ожидает политического давления на страну. Он утверждает, что страны Запада уже хотят, чтобы Сербия приняла санкции против России. По мнению Александара Вучича, его страна стоит перед политическими, экономическими вызовами и вызовами в сфере безопасности.
Президент Владимир Путин накануне, 21 февраля, поддержал решение признать ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. США уже ввели санкции против республик и обещают новые ограничения. Евросоюз, Великобритания, Канада и Австралия также намерены ввести санкции.