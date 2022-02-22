Небензя призвал избегать войны и заставить Украину прекратить обстрелы

«Сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска», — сказал российский дипломат. Он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, которое было посвящено ситуации вокруг Украины.
Российские власти по-прежнему открыты к диалогу, но допускать новую кровавую бойню в Донбассе не намерены, заявил Небензя.
«Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения [конфликта], однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены», — сказал он.
«К сожалению, вынуждены отметить крайне негативную роль, которую во всем этом сыграли западные коллеги во главе с США. Вместо того, чтобы заставить Киев выполнить свои обязательства, они лишь открыто подзуживали Украине, повторяя лишенную какого-либо смысла мантру о том, что свои обязательства по минским соглашениям не выполняет Россия, которая, как мы неоднократно подчеркивали, даже не является их стороной», — указал дипломат.
Состав сторон минских соглашений остается неизменным, Россия не является одной из них, это положение дел остается прежним и после признания ей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил Небензя.
«Из некоторых выступлений сегодня можно было понять, что ряд наши коллег готов похоронить минские соглашения. Однако я хотел бы напомнить, что на момент заключения минских соглашений ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость. Тот факт, что Россия сегодня ее признала, никак не меняет состав сторон минских соглашений, поскольку Россия таковой не является. Мы об этом неоднократно заявляли и, таким образом, в этом плане ничего не изменилось», — сказал он на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Украине.
Украинские власти по-прежнему обязаны выполнить минские соглашения, напомнил Небензя.
Он посетовал на то, что «минские соглашения, часть положений которых должна была быть выполнена еще в 2015 году, давно уже открыто саботировалась Украиной при покровительстве наших западных коллег». «И сейчас мы видим, что многие коллеги хотят расписаться в том, что минские соглашения мертвы. Но это не так, и Киев по-прежнему обязан их выполнить», — подчеркнул дипломат.
Украинские власти сделали все, чтобы саботировать и разрушить минские соглашения, упрямо отказываясь от диалога с Донбассом, хотя это центральный элемент договоренностей, заявил Небензя.
«Однако те, кто рассчитывал на миролюбивый настрой украинской власти, к сожалению, ошиблись. Киев не просто очень быстро вернулся к воинственной риторике и продолжил обстрелы мирных жителей, но и сделал все, чтобы саботировать и в конце концов разрушить минские договоренности, — сказал он. — Самое главное здесь — это упрямый отказ Киева говорить напрямую с представителями Донецка и Луганска, несмотря на то, что это требование — центральный, несущий элемент Комплекса мер [по выполнению минских соглашений]».
Западу необходимо сдержать милитаристские планы Киева, обстрелы территории ДНР и ЛНР в новых условиях могут иметь особенно опасные последствия, заявил Небензя.
«Хотел бы призвать наших западных коллег одуматься, отбросить эмоции и не делать ситуацию хуже. Никто, кроме вас, не сможет сдержать милитаристские планы Киева и заставить его прекратить обстрелы и провокации против Луганской и Донецкой народных республик, которые в новых условиях могут иметь особо опасные последствия», — сказал он.
Украинские власти стянули к линии соприкосновения в Донбассе 120-тысячный воинский контингент, получая вооружения от стран Запада, заявил Небензя.
«Раздувая вот уже несколько недель беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину, наши коллеги, западные коллеги, беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса», — отметил он.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Позднее Путин поручил МИД установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны — обеспечить поддержание мира на их территориях. Как говорится в тексте одного из указов президента, военному ведомству поручается обеспечить до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи «осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира». Аналогичным образом сформулировано и поручение Минобороны РФ в указе о признании независимости ЛНР.