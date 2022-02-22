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08:07 (мск), источник: РБК

США анонсировали новые санкции против России из-за ДНР и ЛНР

США намерены во вторник объявить новые санкции против России как ответ на признание Москвой независимости ДНР и ЛНР, пишет Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома. Это заявление готовится в координации с союзниками и партнерами, уточнили в Белом доме.

Источник: Reuters

«Мы планируем объявить новые санкции против России завтра (вторник 22 февраля — РБК) как ответ на сегодняшние решения и действия Москвы», — сказал он. Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон координирует готовящееся заявление с союзниками и партнерами.

Ранее президент Джо Байден подписал указ о вводе санкций в отношении ДНР и ЛНР. Согласно положениям документа, американским гражданам запрещается вести торговлю с ДНР и ЛНР, инвестировать в их экономики, а также экспортировать туда товары американского производства или ввозить в США товары из республик.

Госсекретарь Энтони Блинкен пояснял, что указ направлен на то, чтобы не дать России получить выгоду от признания ДНР и ЛНР.

Опрошенные РБК эксперты ожидают внедрение разных санкционных сценариев из-за обострения ситуации на Украине. Так, приглашенный научный сотрудник Финского института международных отношений, специалист по санкциям Мария Шагина ожидает, что в ответ на признание ДНР и ЛНР США применят умеренный пакет санкций. В его рамках эксперт ожидает ограничений против нескольких банков, а также дополнительные ограничения на экспорт в Россию технологичных продуктов. Со стороны ЕС Шагина предполагает введение косметических мер против отдельных политиков и должностных лиц.

Основатель консалтинговой фирмы Ziemba Insights Рэйчел Зимба в свою очередь полагает, что если США будут вводить секторальные санкции, то они затронут скорее металлургию, нежели энергетический сектор.

Бывший старший советник санкционного подразделения Минфина США OFAC Брайан О'Тул в разговоре с РБК предположил, что на признание ДНР и ЛНР США отреагируют полными санкциями в отношении госдолга и блокирующими санкциями в отношении ряда российских банков. Помимо этого О'Тул ожидает секторальных санкций против людей из «ближнего круга» Владимира Путина.

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