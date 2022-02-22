США анонсировали новые санкции против России из-за ДНР и ЛНР

«Мы планируем объявить новые санкции против России завтра (вторник 22 февраля — РБК) как ответ на сегодняшние решения и действия Москвы», — сказал он. Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон координирует готовящееся заявление с союзниками и партнерами.
Ранее президент Джо Байден подписал указ о вводе санкций в отношении ДНР и ЛНР. Согласно положениям документа, американским гражданам запрещается вести торговлю с ДНР и ЛНР, инвестировать в их экономики, а также экспортировать туда товары американского производства или ввозить в США товары из республик.
Госсекретарь Энтони Блинкен пояснял, что указ направлен на то, чтобы не дать России получить выгоду от признания ДНР и ЛНР.
Опрошенные РБК эксперты ожидают внедрение разных санкционных сценариев из-за обострения ситуации на Украине. Так, приглашенный научный сотрудник Финского института международных отношений, специалист по санкциям Мария Шагина ожидает, что в ответ на признание ДНР и ЛНР США применят умеренный пакет санкций. В его рамках эксперт ожидает ограничений против нескольких банков, а также дополнительные ограничения на экспорт в Россию технологичных продуктов. Со стороны ЕС Шагина предполагает введение косметических мер против отдельных политиков и должностных лиц.
Основатель консалтинговой фирмы Ziemba Insights Рэйчел Зимба в свою очередь полагает, что если США будут вводить секторальные санкции, то они затронут скорее металлургию, нежели энергетический сектор.
Бывший старший советник санкционного подразделения Минфина США OFAC Брайан О'Тул в разговоре с РБК предположил, что на признание ДНР и ЛНР США отреагируют полными санкциями в отношении госдолга и блокирующими санкциями в отношении ряда российских банков. Помимо этого О'Тул ожидает секторальных санкций против людей из «ближнего круга» Владимира Путина.