НАТО и США плохо усвоили урок из событий 2008 года, заявил Медведев

«В 2008 году мне пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо, и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса», — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что на Западе помогали Киеву саботировать минские соглашения, полностью развязав руки националистам и слабой власти во главе с нынешним президентом.
«Война против Донецка и Луганска шла без правил. Людей подвергали постоянным репрессиям. Обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе, прятаться в подвалах от бомб», — добавил Медведев.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.