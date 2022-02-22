Володин назвал признание ДНР и ЛНР способом «остановить бойню»

Решение о признании независимости ДНР и ЛНР, а также ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи призваны «остановить бойню» и гибель российских граждан. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих», — написал спикер нижней палаты.
По словам Володина, из-за обострения на востоке Украины Россия подошла к гуманитарной катастрофе. «Видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять это решение», — указал он.
Политик подчеркнул, что Россия на протяжении долгого времени добивалась выполнения минских соглашений, однако «Киев перечеркнул их, начав обстрел мирных граждан Донбасса».
Володин также отметил, что сегодня, 22 февраля, депутаты Госдумы будут рассматривать вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.
Днем ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором упрекнул Киев в невыполнении минских соглашений и продолжающейся на востоке Украины эскалации. После этого он, а также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указ о признании независимости самопровозглашенных республик.
Перед решением президента в расширенном составе заседал Совет безопасности России. Выступал в том числе Володин, который счел необходимым признание республик. «Мы [Госдума] исходили из того, что обстановка в ДНР и ЛНР сложилась критическая, и наше решение [обращение о признании ЛНР и ДНР] было в первую очередь продиктовано гуманитарными соображениями, учитывая, что гибнут люди, это не прекращается», — сказал он.
Украина и страны Запада раскритиковали решение президента России. По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, действия Москвы стали очередным примером неуважения российского президента к международному праву. В Евросоюзе назвали действия России «вопиющим нарушением» международного права и пригрозили единым ответом Запада.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР предсказуемой и заявила, что российская сторона была к этому готова. «А мы что, не знали, что они говорили, говорят и будут говорить? Что, для нас это было каким-то откровением? <…> Мы что, не знали, как они будут реагировать? Конечно, знали. Последние два месяца были крайне показательными: врали, врут и будут врать», — отмечала она.