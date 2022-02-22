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10:06 (мск), источник: РБК

МИД сообщил о пока не принятом решении по границам ДНР и ЛНР

Прежде чем обсуждать вопрос о границах ДНР и ЛНР, нужно, чтобы Россия и республики Донбасса ратифицировали взаимные соглашения о дружбе, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Источник: Reuters

Перед определением признанных Россией границ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) необходимо сначала ратифицировать договор о дружбе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Давайте все-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификация соглашений — РБК) свершиться», — ответила Захарова на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР.

Представитель МИД также подчеркнула, что решение о признании независимости ЛНР и ДНР не было обусловлено эмоциями.

Это не вопрос последней капли. Здесь вопроса в эмоциях нет. Когда наша страна семь с лишним лет занимается дипломатическим урегулированием <…>, то о каких эмоциях может идти речь?
Мария Захарова
официальный представитель МИД России

Полное непонимание ситуации со стороны Запада было продемонстрировано на Мюнхенской конференции по безопасности, добавила Захарова. «[Это] стало ярчайшей демонстрацией того, что те люди, которые заявляют о приверженности минским договоренностям и урегулированию конфликта, лишены какой-либо эмпатии и понимании сути вопроса», — сказала Захарова. Россия все эти годы делала все возможное, чтобы минские соглашения выполнялись, добавила она.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР накануне, вечером 21 февраля. Перед этим он обратился к россиянам, и заявил, что считает необходимым пойти на этот шаг, чтобы избежать кровопролития в Донбассе. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами Российской Федерации.

После подписания указов президент внесет договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Луганской и Донецкой народными республиками на рассмотрение в российский парламент. Заседания Думы и Совфеда по вопросу ратификации соглашений назначены на 22 февраля. В этот же день ратификацию договоров о дружбе с Россией рассмотрят парламенты ДНР и ЛНР.

Решению о готовности признать независимость республик Донбасса предшествовало обострение обстановки в регионе: ЛНР и ДНР объявили об угрозе вторжения с территории Украины, эвакуации женщин, детей и пожилых людей, а также указы лидеров республик о всеобщей мобилизации.

Материал дополняется.

Справка
Новое обострение ситуации вокруг Украины. Главное

Путин в своем обращении признал ДНР и ЛНР. Он подписал договоры о дружбе и взаимопомощи с ними. Главное о ситуации вокруг Украины — в материале РБК.

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