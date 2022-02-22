МИД сообщил о пока не принятом решении по границам ДНР и ЛНР

Перед определением признанных Россией границ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) необходимо сначала ратифицировать договор о дружбе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Давайте все-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификация соглашений — РБК) свершиться», — ответила Захарова на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР.
Представитель МИД также подчеркнула, что решение о признании независимости ЛНР и ДНР не было обусловлено эмоциями.
Это не вопрос последней капли. Здесь вопроса в эмоциях нет. Когда наша страна семь с лишним лет занимается дипломатическим урегулированием <…>, то о каких эмоциях может идти речь?
Мария Захароваофициальный представитель МИД России
Полное непонимание ситуации со стороны Запада было продемонстрировано на Мюнхенской конференции по безопасности, добавила Захарова. «[Это] стало ярчайшей демонстрацией того, что те люди, которые заявляют о приверженности минским договоренностям и урегулированию конфликта, лишены какой-либо эмпатии и понимании сути вопроса», — сказала Захарова. Россия все эти годы делала все возможное, чтобы минские соглашения выполнялись, добавила она.
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР накануне, вечером 21 февраля. Перед этим он обратился к россиянам, и заявил, что считает необходимым пойти на этот шаг, чтобы избежать кровопролития в Донбассе. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами Российской Федерации.
После подписания указов президент внесет договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Луганской и Донецкой народными республиками на рассмотрение в российский парламент. Заседания Думы и Совфеда по вопросу ратификации соглашений назначены на 22 февраля. В этот же день ратификацию договоров о дружбе с Россией рассмотрят парламенты ДНР и ЛНР.
Решению о готовности признать независимость республик Донбасса предшествовало обострение обстановки в регионе: ЛНР и ДНР объявили об угрозе вторжения с территории Украины, эвакуации женщин, детей и пожилых людей, а также указы лидеров республик о всеобщей мобилизации.