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12:01 (мск), источник: РАПСИ

ЕР поддерживает решение президента о признании независимости ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 фев — РАПСИ. Фракция «Единой России» в Госдуме поддерживает решение президента Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил руководитель думской фракции Владимир Васильев.

Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что Россия восемь лет последовательно призывала стороны к выполнению Минских соглашений и пыталась привлечь внимание мировой общественности к ситуации на Донбассе.

Накануне президент подписал Указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В своем обращении он отметил, что ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер.

В свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик продиктовано желанием России защитить людей, которые там проживают. Он напомнил, то партия с самого начала оказывала всестороннюю поддержку и помощь жителям республик, и намерена продолжить эту работу.

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