ЕР поддерживает решение президента о признании независимости ДНР и ЛНР

Он напомнил, что Россия восемь лет последовательно призывала стороны к выполнению Минских соглашений и пыталась привлечь внимание мировой общественности к ситуации на Донбассе.
Накануне президент подписал Указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В своем обращении он отметил, что ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер.
В свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик продиктовано желанием России защитить людей, которые там проживают. Он напомнил, то партия с самого начала оказывала всестороннюю поддержку и помощь жителям республик, и намерена продолжить эту работу.