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13:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Джонсон: Путин пожалеет о признании ДНР и ЛНР

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Владимир Путин пожалеет о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Он добавил, что пакет санкций, который планирует ввести Великобритания, будет первым из «шквала санкций». Премьер-министр уточнил, что ограничения будут направлены против лиц, которые «поддерживают российскую военную машину».

Источник: AP 2022

«Я думаю, что трагедия нынешней ситуации в том, что президент Путин окружил себя советниками-единомышленниками, которые твердят ему, что Украина — неполноценная страна. И я думаю, он обнаружит, что серьезно просчитался», — заявил премьер, слова которого приводит британский телеканал Sky News.

«Санкции очень сильно ударят по России и мы сделаем еще больше, если произойдет вторжение … Не сомневайтесь, будет больно: если российским компаниям не позволять привлекать капитал на финансовых рынках Соединенного Королевства, если мы снимем фасад российского владения компаниями, собственности», — рассказал он.

Британский премьер уточнил, что дополнительные антироссийские меры последуют в случае полномасштабного вторжения на Украину. Он добавил, что Великобритания продолжит оказывать Украине экономическую помощь.

Если Владимир Путин продолжит идти по пути насилия, агрессии, полномасштабного вторжения, если он окружит Киев, что он, как кажется, предлагает сделать, если он захватит столицу Украины, то совершенно жизненно важно, чтобы эти усилия, это завоевание другой европейской страны не имели успеха и чтобы Путин потерпел неудачу. 
Борис Джонсон
премьер-министр Великобритании

Президент Владимир Путин накануне, 21 февраля, поддержал решение признать ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. Он поручил Минобороны обеспечить поддержание мира российскими вооруженными силами. МИД РФ должен установить дипотношения с ДНР и ЛНР. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Москвы нарушением суверенитета его страны. Президент США Джо Байден заявил о планах подписать указ о запрете для американцев новых инвестиций в ДНР и ЛНР, а также на финансирование республик и на торговлю с ними.

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