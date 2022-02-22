Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Названы страны Европы с самым высоким уровнем безработицы Самая низкая безработица в Европе в конце 2021 года, как и годом ранее, зафиксирована в Чехии, самые высокие показатели — в Испании и Греции
Фоторепортажи
51Названы победители проекта National Awards
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
13:15 (мск), источник: РБК

Зеленский допустил разрыв отношений с Россией

Украина может разорвать дипломатические отношения с Россией. Киев рассмотрит такую возможность, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

По его словам, он получил соответствующий запрос от министерства иностранных дел Украины.

Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля подписали документы о признании Москвой независимости ДНР и ЛНР. Также стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Госдума и Совет Федерации планируют ратифицировать документ 22 февраля, говорил вице-спикер Думы Петр Толстой. Парламенты ДНР и ЛНР уже это сделали.

Материал дополняется.

Справка
Россия признала независимость ДНР и ЛНРКак страна отреагировала на решение Путина и что будет дальше?
Следите за развитием темы Обострение вокруг Украины
 Заявление Зеленского после решения России по ДНР и ЛНР
Приставит нож к горлу России: Путин сделал заявление, касающееся Украины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь