13:15 (мск), источник: РБК
Зеленский допустил разрыв отношений с Россией
Украина может разорвать дипломатические отношения с Россией. Киев рассмотрит такую возможность, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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По его словам, он получил соответствующий запрос от министерства иностранных дел Украины.
Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля подписали документы о признании Москвой независимости ДНР и ЛНР. Также стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Госдума и Совет Федерации планируют ратифицировать документ 22 февраля, говорил вице-спикер Думы Петр Толстой. Парламенты ДНР и ЛНР уже это сделали.
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