Госдума ратифицировала договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР

400 депутатов проголосовали за, 0 — против, 0 — воздержались.
Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Помимо этого Путин подписал с главами ДНР и ЛНР договоры «о дружбе и сотрудничестве».
Замглавы МИД России Андрей Руденко во время заседания Госдумы заявил, что договоры подразумевают использование республиками российского рубля. Кроме того, как уточнил Руденко, договор предусматривает предоставление права по строительству военных баз на территории сторон и оказание военной помощи друг другу.
«Важный момент: договор оговаривает намерение сторон взаимодействовать в области внешней политики, в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности, в том числе путем оказания друг другу необходимой помощи, включая военную», — сказал замминистра.
Договор заключается сроком на десять лет с возможностью автоматического продления на пять лет. Договоры могут быть изменены и дополнены при обоюдном согласии сторон, добавил Руденко.
21 февраля президент также поручил МИД России установить дипломатические отношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.
ЕС, НАТО и США осудили решение Москвы. ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание суверенитета ДНР и ЛНР, так как это противоречит минским соглашениям и усилит напряженность в регионе. Президент США Джо Байден уже подписал указ о введении санкций против двух республик. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также анонсировал введение санкций против России со стороны Евросоюза уже 22 февраля.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.