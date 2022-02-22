В Кремле рассказали о подготовке Путиным обращения по Донбассу

«Костяк этого обращения фактически целиком готовил сам президент. Собственно, он и является непосредственным автором. Какой-то специальной публикации не предусматривается, хотя оно уже опубликовано. В том числе опубликовано на сайте, оно широко доступно, опять же, в первую очередь для наших граждан», — сказал Песков, отвечая на вопрос, кто помогал готовить обращение президента к россиянам и можно ли назвать это обращение новой статьей президента, которая может быть опубликована.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.