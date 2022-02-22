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14:05 (мск), источник: Известия

В Кремле назвали крайне нежелательным разрыв дипотношений с Киевом

Разрыв дипломатических отношений с Киевом был бы крайне нежелателен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 февраля.

Источник: AP 2022

О возможности разрыва дипотношений сказал ранее в этот день украинский лидер Владимир Зеленский. Он отметил, что соответствующее предложение ему поступило от МИД страны, позднее он будет его рассматривать.

«Безусловно, разрыв дипотношений был бы крайне нежелательным сценарием, который сделает всё еще сложнее. Не только для государств, но и для народов двух стран», — сказал Песков на брифинге.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Также российский лидер и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. В тот же вечер Путин назначил замглавы МИД Андрея Руденко представителем Кремля в рамках рассмотрения Федеральным собранием ратификации договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. При этом в Киеве заявили об обстрелах позиций ВСУ.

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