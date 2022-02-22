Песков: Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут признаны Москвой в тех границах, в которых они себя провозглашали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«[Признаем] в тех границах, в которых они себя провозглашали», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Совфед внёс в повестку заседания вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР.
Напомним, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совбеза. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника из-за обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.