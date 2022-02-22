Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 21 февраляКрушение парохода "Берлин", первый Международный кинофестиваль в СССР, открытие спиральной структуры ДНК и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
51Названы победители проекта National Awards
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
14:07 (мск), источник: Life.ru

Песков: Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали

Напомним, вопрос о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса будет рассмотрен сегодня на внеплановом заседании Совета Федерации.

Источник: AP 2022

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут признаны Москвой в тех границах, в которых они себя провозглашали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«[Признаем] в тех границах, в которых они себя провозглашали», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Совфед внёс в повестку заседания вопрос о ратификации договоров с ДНР и ЛНР.

Напомним, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совбеза. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника из-за обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

Следите за развитием темы Обострение вокруг Украины
 Как решение Путина изменило большую геополитическую игру
Что означают признание Россией ДНР и ЛНР и договоры о сотрудничестве и под
Ситуация в Донбассе
Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР, заявил Лавров
МИД сообщил о пока не принятом решении по границам ДНР и ЛНР
Что происходит после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Онлайн-трансляция
Путин поручил российским военным обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь