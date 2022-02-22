Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 21 февраляКрушение парохода "Берлин", первый Международный кинофестиваль в СССР, открытие спиральной структуры ДНК и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
39Жюри World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года
10Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией ДНР и ЛНР
16:31 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев предрек Европе цену на газ в две тысячи евро за тысячу кубов

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что цены на газ в Европе взлетят до двух тысяч евро за тысячу кубометров, если газопровод «Северный поток — 2» не будет сертифицирован.

Источник: РИА "Новости"

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода “Северный поток — 2”. Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» — написал он в Twitter.

Сегодня стало известно, что министерство экономики Германии по поручению канцлера Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по «Северному потоку — 2». Как пояснил глава ведомства Робер Хабек, геополитическая ситуация и обстановка на газовом рынке требуют новой оценки, поэтому возникла необходимость написать свежий доклад.

В свою очередь, Шольц заявил, что надо сделать все необходимое, чтобы отменить сейчас сертификацию газопровода. Без этого «Северный поток — 2» не может начать работу.

Котировки TFM1! от TradingView
 'Для России — это граждане, люди, русские'. Как Москва признала республики
Путин поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь