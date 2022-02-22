Медведев предрек Европе цену на газ в две тысячи евро за тысячу кубов

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода “Северный поток — 2”. Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» — написал он в Twitter.
Сегодня стало известно, что министерство экономики Германии по поручению канцлера Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по «Северному потоку — 2». Как пояснил глава ведомства Робер Хабек, геополитическая ситуация и обстановка на газовом рынке требуют новой оценки, поэтому возникла необходимость написать свежий доклад.
В свою очередь, Шольц заявил, что надо сделать все необходимое, чтобы отменить сейчас сертификацию газопровода. Без этого «Северный поток — 2» не может начать работу.